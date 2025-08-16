Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кто ты, воин? Что ты творишь с соперниками?» Турсунов — об игре Атмана

«Кто ты, воин? Что ты творишь с соперниками?» Турсунов — об игре Атмана
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о неожиданном прогрессе 136-й ракетки мира француза Теренса Атмана, который вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Всё об этом диком уничтожителе… Кто ты, воин?! Что ты творишь с соперниками?! Всё-таки что-то с левшами не так, как с правшами… Наверное, когда их «делают» на фабрике, апгрейдят прошивки… Даже не могу вспомнить посредственных левшей. Все как не от мира сего…» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В матче за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Атман встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
«Нас разыграли». Синнер шокировал возвращением тренера, из-за которого попался на допинге
«Нас разыграли». Синнер шокировал возвращением тренера, из-за которого попался на допинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android