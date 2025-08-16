«Кто ты, воин? Что ты творишь с соперниками?» Турсунов — об игре Атмана

Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о неожиданном прогрессе 136-й ракетки мира француза Теренса Атмана, который вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Всё об этом диком уничтожителе… Кто ты, воин?! Что ты творишь с соперниками?! Всё-таки что-то с левшами не так, как с правшами… Наверное, когда их «делают» на фабрике, апгрейдят прошивки… Даже не могу вспомнить посредственных левшей. Все как не от мира сего…» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

В матче за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Атман встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.