Бен Шелтон опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Цинциннати

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон опубликовал пост по итогам турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он проиграл третьему номеру мирового рейтинга немцу Александру Звереву. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.

«Всё-таки закончился бензин. Отличная пара недель. После этого готов приступить к турниру в Нью-Йорке», — написал Шелтон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

