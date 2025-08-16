Жасмин Паолини прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Итальянская теннисистка девятая ракетка мира Жасмин Паолини опубликовала пост после выхода в полуфинал хардового «тысячника» в Цинциннати (США). Итальянка в 1/4 финала обыграла вторую ракетку мира из США Кори Гауфф со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Полуфинал! В начале третьего сета сильно упала, но сумела подняться и продолжить борьбу! Forza!» — написала Паолини в социальных сетях.
В 1/2 финала престижных соревнований в США Жасмин Паолини сыграет с российской теннисисткой 36-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой. Этот матч состоится завтра, 17 августа. Теннисистки проводили одну очную встречу на турнирах WTA. Победа тогда осталась за Кудерметовой.
