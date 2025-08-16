Скидки
Жасмин Паолини прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Жасмин Паолини прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Жасмин Паолини
Итальянская теннисистка девятая ракетка мира Жасмин Паолини опубликовала пост после выхода в полуфинал хардового «тысячника» в Цинциннати (США). Итальянка в 1/4 финала обыграла вторую ракетку мира из США Кори Гауфф со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:50 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Полуфинал! В начале третьего сета сильно упала, но сумела подняться и продолжить борьбу! Forza!» — написала Паолини в социальных сетях.

В 1/2 финала престижных соревнований в США Жасмин Паолини сыграет с российской теннисисткой 36-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой. Этот матч состоится завтра, 17 августа. Теннисистки проводили одну очную встречу на турнирах WTA. Победа тогда осталась за Кудерметовой.

Вероника Кудерметова рассказала, как будет готовиться к полуфиналу турнира в Цинциннати
