Александр Зверев — Карлос Алькарас: история личных встреч перед полуфиналом в Цинциннати
Завтра, 17 августа, в американском Цинциннати состоится полуфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором третья ракетка мира Александр Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. Начало матча запланировано на 1:00 мск.
Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Александр Зверев и Карлос Алькарас играли между собой 11 раз, 6-5 в пользу немца. В текущем сезоне теннисисты не пересекались в рамках ATP-тура, на хардовом покрытии они отыграли семь матчей, счёт 5-2 в пользу Александра.
Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
