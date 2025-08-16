Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Карлос Алькарас: история личных встреч перед полуфиналом в Цинциннати

Александр Зверев — Карлос Алькарас: история личных встреч перед полуфиналом в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 17 августа, в американском Цинциннати состоится полуфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором третья ракетка мира Александр Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. Начало матча запланировано на 1:00 мск.

Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Александр Зверев и Карлос Алькарас играли между собой 11 раз, 6-5 в пользу немца. В текущем сезоне теннисисты не пересекались в рамках ATP-тура, на хардовом покрытии они отыграли семь матчей, счёт 5-2 в пользу Александра.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Материалы по теме
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Кудерметова за час разгромила экс-россиянку! Рублёв проиграл Алькарасу битву за полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android