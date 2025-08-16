Муратоглу — о Шелтоне: он верит в себя и напоминает мне Джоковича

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о перспективах американского теннисиста Бена Шелтона.

«Для Бена Шелтона победа на турнире серии «Мастерс» – огромное достижение. Это последний шаг перед победой на турнире «Большого шлема». Этот титул действительно важен. Может ли он бросить вызов Алькарасу и Синнеру? И да, и нет. Сегодня трудно такое представить.

Эти ребята показывают невероятный теннис. Но у Бена есть то, чего нет у них. Во-первых, невероятная подача, во-вторых, он левша. Это тоже большое преимущество. В-третьих, он очень непредсказуемый и верит в себя. Он напоминает мне Джоковича. Когда Надаль и Федерер выигрывали всё подряд, молодой Новак говорил: «Я смогу их победить». Бен думает точно так же», — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.