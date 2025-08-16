Каливод — о Хачанове: рано говорить, что он самый сильный теннисист России

Заслуженный тренер России Александр Каливод отреагировал на возвращение российского теннисиста Карена Хачанова в топ-10 мирового рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Карен по своим результатам сейчас точно является самым стабильным российским игроком. Но говорить о том, что он сейчас самый сильный наш теннисист, рано. Андрей Рублёв и Даниил Медведев ещё не сказали последнего слова, так что сильнейшего можно выявить только в очных матчах», — сказал Каливод в интервью ТАСС.

На «Мастерсе» в Цинциннати Карен Хачанов снялся с матча четвёртого круга с немцем Александром Зверевым при счёте 5:7, 0:3. «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.