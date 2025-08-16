Зверев впервые с 2022 года сыграет в двух полуфиналах «Мастерсов» подряд

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые с 2022 года сыграет в двух полуфиналах турниров категории «Мастерс» подряд. В сезоне-2022 Зверев добрался до полуфиналов «Мастерсов» в Монте-Карло, Мадриде и Риме.

Сегодня, 16 августа, Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвертьфинале он обыграл шестой номер мирового рейтинга представителя США Бена Шелтона со счётом 6:2, 6:2. Ранее Александр дошёл до полуфинала «тысячника» в Торонто, где проиграл россиянину Карену Хачанову.

За выход в финал Цинциннати Александр Зверев поспорит со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания). «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.