Гауфф: болельщики хотят, чтобы мы побеждали каждую неделю, но это не так просто

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила, почему многие игроки показывают нестабильные результаты на протяжении сезона.

«Иногда болельщики хотят, чтобы мы побеждали каждую неделю. Но мы играем 11 месяцев. Это не так просто, поэтому совершенно нормально, что у игрока могут быть хорошие три-четыре недели, а потом, возможно, спад на несколько недель, просто потому, что так устроен наш сезон», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Ранее Гауфф не смогла выйти в полуфинал на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале она проиграла итальянке Жасмин Паолини со счётом 6:2, 4:6, 3:6.

