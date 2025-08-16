Скидки
Теннис

Радукану — о трудном этапе карьеры: люди вокруг меня ошибались. Это привело к операциям

Радукану — о трудном этапе карьеры: люди вокруг меня ошибались. Это привело к операциям
Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о непростом периоде карьеры. Спортсменка столкнулась с множеством травм, что привело к ухудшению результатов.

«Члены моей команды говорили, что я недостаточно упорна, и, конечно, я в это поверила. Однако сейчас я понимаю, что такие слова мне не шли на пользу, потому что я всегда гордилась своим трудолюбием. И я действительно считаю, что я такая. Думаю, что ошибались как раз люди вокруг меня. Это привело к трём операциям, включая двойную операцию на запястье. Я тренировалась слишком много и скрывала это. Не говорила, что мне больно, даже когда боль была очень сильной. Было очень тяжело это слышать. Но со временем я стала лучше понимать своё тело и обрела больше уверенности в себе», — приводит слова Радукану The Guardian.

Ранее Эмма Радукану начала сотрудничество с испанским специалистом Франсиско Ройгом. Она воспользуется услугами тренера до конца текущего сезона. Полноценное сотрудничество начнётся на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США).

Радукану призналась, что после инцидента с преследователем она никогда не ходит одна
