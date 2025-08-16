Скидки
«Денег можно ещё много заработать». Стивенс — об увеличении призовых на US Open — 2025

Американская теннисистка победительница Открытого чемпионата США — 2017 Слоан Стивенс высказалась о призовых, которые получают теннисисты на турнирах. Она назвала недостаточным повышение общей суммы денежной премии на US Open.

«Денег можно ещё много заработать. Всё ещё есть возможности. Мы работаем, мы движемся в этом направлении. Думаю, что турниры «Большого шлема» имеют большой контроль над тем, что происходит и сколько денег выделяется. Эти процессы занимают много времени. По сути, это партнёрство в формате 50 на 50, но очевидно, что мы пока не получаем и близко к 50%. Отсюда и стремление к повышению призовых, к более справедливому балансу. Именно к этому мы и идём», — приводит слова Стивенс CNN.

Ранее стало известно, что общая сумма призовых Открытого чемпионата США — 2025 составит $ 90 млн, что на 20% больше, чем в прошлом году.

