Циципас: Вселенной 13,8 млрд лет, но каким-то образом вы существуете прямо сейчас

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост, в котором порассуждал о существовании и деятельности своих подписчиков.

«Вселенной 13,8 млрд лет. Но каким-то образом вы существуете прямо сейчас, читаете мою публикацию. А могли бы стирать одежду», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 29-летнему французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. Циципас станет участником хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США).