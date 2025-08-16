Скидки
Определились финалисты «Мастерса» в Цинциннати в парном разряде

Сегодня, 16 августа, завершились полуфинальные матчи турнира категории «Мастерс» в парном разряде. Определились финалисты престижного американского турнира. В матче за титул встретятся Лоренцо Музетти (Италия)/Лоренцо Сонего (Италия) и Никола Мектич (Хорватия)/Раджив Рам (США).

В полуфинале Музетти и Сонего обыграли Джо Солсбери (Великобритания) и Нила Скупски (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 1:0 (13:11). Мектич и Рам оказались сильнее Джулиана Кэша (Великобритания) и Ллойда Гласспула (Великобритания) — 7:6, 7:6.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующими победителями турнира в парном разряде являются Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия).

