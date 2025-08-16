Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Николай Давыденко предположил, станет ли Теренс Атман звездой ATP-тура

Николай Давыденко предположил, станет ли Теренс Атман звездой ATP-тура
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко отреагировал на неожиданный прогресс 136-й ракетки мира француза Теренса Атмана, который вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Будет ли Атман звездой? Пока рано судить. Он вошёл в сотню, у него сейчас нет давления, и нечего подтверждать. Но он играет свободно, — пусть он переварит этот год и пойдёт в следующий», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

В матче за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Атман встречается с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец является действующим чемпионом «тысячника» в Цинциннати.

Материалы по теме
«Кто ты, воин? Что ты творишь с соперниками?» Турсунов — об игре Атмана
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android