Николай Давыденко предположил, станет ли Теренс Атман звездой ATP-тура

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко отреагировал на неожиданный прогресс 136-й ракетки мира француза Теренса Атмана, который вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати.

«Будет ли Атман звездой? Пока рано судить. Он вошёл в сотню, у него сейчас нет давления, и нечего подтверждать. Но он играет свободно, — пусть он переварит этот год и пойдёт в следующий», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

В матче за выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Атман встречается с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец является действующим чемпионом «тысячника» в Цинциннати.