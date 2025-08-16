Теренс Атман поздравил Янника Синнера с днём рождения, подарив ему карточку покемона

136-я ракетка мира французский теннисист Теренс Атман поздравил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с 24-летием перед очной встречей в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В качестве подарка француз вручил Яннику карточку покемона.
Фото: кадр из трансляции
Синнер — победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.
Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
