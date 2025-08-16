Варвара Грачёва объяснила причины поражения в матче с Вероникой Кудерметовой

Французская теннисистка 103-я ракетка мира Варвара Грачёва прокомментировала неудачное выступление в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Накануне экс-россиянка уступила Веронике Кудерметовой со счётом 1:6, 2:6.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Чувствовала себя нормально, но это скорее было на ментальном уровне. Мы хорошо подготовились к матчу, но я не смогла правильно применить то, что было запланировано — подвела реализация. Мне не удалось быть достаточно сосредоточенной, позволила слишком многим вещам меня отвлекать.
Мне явно не хватает опыта на таком уровне соревнований. Но с тренером, Калебом Симмсом, который присоединился ко мне уже по ходу турнира, мы не успели достаточно поработать. В итоге я сыграла плохо, а она (Вероника Кудерметова) сыграла просто великолепно — это и объясняет счёт», — приводит слова Грачёвой L'Équipe.
- 17 августа 2025
-
00:30
-
00:06
- 16 августа 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
22:52
-
22:40
-
21:53
-
21:32
-
21:00
-
20:51
-
20:45
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
18:59
-
18:52
-
18:29
-
17:56
-
17:54
-
17:39
-
16:33
-
16:01
-
15:36
-
15:34
-
15:17
-
15:06
-
14:58
-
14:56
-
14:51
-
14:39