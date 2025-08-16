Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Теренса Атмана

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл 136-ю ракетку мира француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.

Матч длился 1 час 25 минут. За это время Янник Синнер сделал шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Теренса Атмана восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.