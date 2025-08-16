Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Теренса Атмана
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл 136-ю ракетку мира француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.
Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Теренс Атман
Т. Атман
Матч длился 1 час 25 минут. За это время Янник Синнер сделал шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Теренса Атмана восемь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
