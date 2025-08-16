Янник Синнер повторил достижение Федерера после выхода в финал Цинциннати-2025

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в два подряд финала «Мастерса» в Цинциннати в мужском одиночном разряде. Он первый, кому это удалось сделать со времён титулованного швейцарца Роджера Федерера в 2014–2015 годах. Сегодня, 16 августа, Синнер в полуфинале престижного турнира в Цинциннати обыграл 136-ю ракетку мира французского теннисиста Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. В финале он сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.