Янник Синнер повторил достижение Федерера после выхода в финал Цинциннати-2025

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в два подряд финала «Мастерса» в Цинциннати в мужском одиночном разряде. Он первый, кому это удалось сделать со времён титулованного швейцарца Роджера Федерера в 2014–2015 годах. Сегодня, 16 августа, Синнер в полуфинале престижного турнира в Цинциннати обыграл 136-ю ракетку мира французского теннисиста Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.

Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. В финале он сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Теренса Атмана
