Янник Синнер оставил надпись на камере после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати

Янник Синнер оставил надпись на камере после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, который 16 августа отмечает 24-летие, оставил надпись на камере после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл 136-ю ракетку мира француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.

Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

Фото: кадр из трансляции

«Спасибо за пожелания на день рождения», — написал Синнер на камере.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

Синнер — победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

