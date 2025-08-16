Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Янник Синнер оставил надпись на камере после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, который 16 августа отмечает 24-летие, оставил надпись на камере после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл 136-ю ракетку мира француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.

Фото: кадр из трансляции

«Спасибо за пожелания на день рождения», — написал Синнер на камере.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

Синнер — победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.