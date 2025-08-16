Янник Синнер одержал 200-ю победу на харде на турнирах ATP

Итальянский теннисист лидер мирового рейтинга Янник Синнер записал на свой счёт 200-ю победу на хардовом покрытии на турнирах под эгидой ATP. 17 августа в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) он обыграл французского теннисиста Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.

Встреча Синнера и Атмана продолжалась 1 час 25 минут. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. В финале он сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Синнер также вышел в два подряд финала «Мастерса» в Цинциннати в мужском одиночном разряде. Он первый, кому это удалось сделать со времён Роджера Федерера в 2014–2015 годах.