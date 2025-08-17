Скидки
Теренс Атман войдёт в топ-70 после сенсационного выступления на турнире в Цинциннати

Теренс Атман войдёт в топ-70 после сенсационного выступления на турнире в Цинциннати
Теренс Атман
Комментарии

23-летний французский теннисист Теренс Атман займёт 69-е место в рейтинге ATP в обновлённом рейтинге после турнира в Цинциннати (США). Это лучшая позиция в карьере спортсмена, о чём свидетельствуют данные онлайн-рейтинга ATP. На «Мастерсе» в США француз дошёл до стадии полуфинала, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

До этого момента Атману удалось пройти квалификацию, обыграть 24-ю ракетку итальянца Флавио Коболли, бразильца Жоао Фонсеку, четвёртого номера рейтинга американца Тейлора Фрица, датчанина Хольгера Руне (восьмая ракетка мира).

Атман поздравил Синнера с днём рождения перед очной встречей и подарил ему карточку покемона.

