Янник Синнер вышел в 10 финалов на последних 11 турнирах
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер вышел в 10-й финал на последних 11-ти турнирах, в которых он принимал участие. 16 августа, итальянец в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл 136-ю ракетку мира французского теннисиста Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Синнер реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, выполнил шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. В финале он сыграет с победителем пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.
Синнер также вышел в два подряд финала «Мастерса» в Цинциннати в мужском одиночном разряде. Он первый, кому это удалось сделать со времён Роджера Федерера в 2014–2015 годах.
