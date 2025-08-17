Янник Синнер высказался об игре Атмана после выхода в финал турнира в Цинциннати

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл 136-ю ракетку мира француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2.

«Очень серьёзное испытание. Каждый раз, когда играешь с совершенно новым соперником, это очень сложно. Играть против таких ребят на поздних стадиях турниров ещё сложнее. Давление выше, понимаешь, что они заслужили быть здесь. Он обыграл невероятных игроков, чтобы выйти в полуфинал. Я знал, что должен быть очень осторожен. Сегодня я был настроен. Я отлично справился с трудностями на корте. Он подавал очень хорошо в первом сете. У него огромный потенциал. Желаю ему всего самого наилучшего. Очень рад снова оказаться в финале», — сказал Синнер в интервью на корте.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.