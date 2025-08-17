Янник Синнер вышел в восьмой финал турнира категории «Мастерс»
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в восьмой финал турнира категории «Мастерс». Сегодня, 17 августа, итальянец уверенно вышел в финал «тысячника» в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл 136-ю ракетку мира француза Теренса Атмана. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:2.
Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Теренс Атман
Т. Атман
В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
Синнер — победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде).
