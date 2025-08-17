Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в восьмой финал турнира категории «Мастерс». Сегодня, 17 августа, итальянец уверенно вышел в финал «тысячника» в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл 136-ю ракетку мира француза Теренса Атмана. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:2.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с победителем матча между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

Синнер — победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде).