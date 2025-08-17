Матч Александр Зверев — Карлос Алькарас был приостановлен на 11 минут из-за болельщика

В эти минуты в американском Цинциннати проходит полуфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором третья ракетка мира Александр Зверев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. На момент написания новости завершился первый сет со счётом 6:4 в пользу испанца.
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
В третьем гейме (при счёте 1:1, 30:0) матч между Зверевым и Алькарасом был приостановлен на 11 минут, из-за плохого самочувствия болельщика. Мужчина начал терять сознание и упал на трибуне из-за жары, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь.
Александр Зверев и Карлос Алькарас играли между собой 11 раз, 6-5 в пользу немца. Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.
Теннис: главные события 2025 года:
- 17 августа 2025
-
02:30
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:06
- 16 августа 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
22:52
-
22:40
-
21:53
-
21:32
-
21:00
-
20:51
-
20:45
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
18:59
-
18:52
-
18:29
-
17:56
-
17:54
-
17:39
-
16:33
-
16:01
-
15:36
-
15:34
-
15:17
-
15:06
-
14:58