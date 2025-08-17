Скидки
Матч Александр Зверев — Карлос Алькарас был приостановлен на 11 минут из-за болельщика

В эти минуты в американском Цинциннати проходит полуфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором третья ракетка мира Александр Зверев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. На момент написания новости завершился первый сет со счётом 6:4 в пользу испанца.

Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		0
6 		1
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В третьем гейме (при счёте 1:1, 30:0) матч между Зверевым и Алькарасом был приостановлен на 11 минут, из-за плохого самочувствия болельщика. Мужчина начал терять сознание и упал на трибуне из-за жары, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь.

Александр Зверев и Карлос Алькарас играли между собой 11 раз, 6-5 в пользу немца. Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

