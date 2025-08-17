Матч Александр Зверев — Карлос Алькарас был приостановлен на 11 минут из-за болельщика

В эти минуты в американском Цинциннати проходит полуфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором третья ракетка мира Александр Зверев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. На момент написания новости завершился первый сет со счётом 6:4 в пользу испанца.

В третьем гейме (при счёте 1:1, 30:0) матч между Зверевым и Алькарасом был приостановлен на 11 минут, из-за плохого самочувствия болельщика. Мужчина начал терять сознание и упал на трибуне из-за жары, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь.

Александр Зверев и Карлос Алькарас играли между собой 11 раз, 6-5 в пользу немца. Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

