Зверев вынужденно покинул корт вместе с медперсоналом. Матч с Алькарасом был приостановлен

В эти минуты в американском Цинциннати проходит полуфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором третья ракетка мира Александр Зверев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. На момент написания новости идёт второй сет. Счёт 2:1 в пользу немца. Первый гейм остался за испанцем — 6:4.
Перед стартом четвёртого гейма на подаче Алькараса матч был приостановлен из-за плохого самочувствия Зверева, который был вынужден взять медицинский таймаут и покинуть корт. Отмечается, что Александру могла понадобиться инъекция. После нескольких минут, проведённых в раздевалке, немец вернулся на корт и продолжил игру.
Напомним, ранее в первом сете матч был приостановлен на 11 минут из-за потери сознания болельщика.
