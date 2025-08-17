Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Александр Зверев, результат матча 17 августа 2025, счёт 2:0, 1/2 финала Мастерса ATP-1000 в Цинциннати

Карлос Алькарас переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В полуфинале он одолел 28-летнего немца, третьего номера рейтинга Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.

Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Алькарас 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету немца три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За титул в Цинциннати Алькарас поспорит с первой ракеткой мира 23-летним итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
Зверев вынужденно покинул корт вместе с медперсоналом. Матч с Алькарасом был приостановлен

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android