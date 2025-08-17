Карлос Алькарас переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати
Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати (США). В полуфинале он одолел 28-летнего немца, третьего номера рейтинга Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.
Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Алькарас 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету немца три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
За титул в Цинциннати Алькарас поспорит с первой ракеткой мира 23-летним итальянцем Янником Синнером.
