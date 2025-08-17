Скидки
Главная Теннис Новости

«Переживаю за Сашу». Алькарас оставил послание на камере после матча со Зверевым

Испанский теннисист Карлос Алькарас оставил послание на камере после победы над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Цинциннати.

Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Рад финалу, но переживаю за Сашу. Желаю тебе всего наилучшего», — написал Алькарас на камере.

Фото: Кадр из трансляции

Перед началом четвёртого гейма встреча была прервана из-за проблем со здоровьем у Александра Зверева. Немецкий теннисист взял медицинский таймаут и отправился в раздевалку, где ему, по данным СМИ, могла понадобиться инъекция. Спустя несколько минут Зверев вернулся на корт и продолжил матч.

За титул в Цинциннати Алькарас поспорит с первой ракеткой мира 23-летним итальянцем Янником Синнером.

