«Переживаю за Сашу». Алькарас оставил послание на камере после матча со Зверевым
Испанский теннисист Карлос Алькарас оставил послание на камере после победы над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Цинциннати.
Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Рад финалу, но переживаю за Сашу. Желаю тебе всего наилучшего», — написал Алькарас на камере.
Фото: Кадр из трансляции
Перед началом четвёртого гейма встреча была прервана из-за проблем со здоровьем у Александра Зверева. Немецкий теннисист взял медицинский таймаут и отправился в раздевалку, где ему, по данным СМИ, могла понадобиться инъекция. Спустя несколько минут Зверев вернулся на корт и продолжил матч.
За титул в Цинциннати Алькарас поспорит с первой ракеткой мира 23-летним итальянцем Янником Синнером.
