Определились все финалисты «Мастерса» в Цинциннати

На турнире в Цинциннати (США) категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде стали известны все финалисты. В решающей встрече сыграют первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Мастерс», Цинциннати, финальная пара:

Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

В полуфинале соревнований Синнер был сильнее несеяного француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2. Алькарас на данной стадии также в двух сетах одолел третий номер рейтинга Александра Зверева — 6:4, 6:3.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.

Материалы по теме Карлос Алькарас переиграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати

Теннис: главные события 2025 года: