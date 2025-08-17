Скидки
Определились все финалисты турнира Мастерса в Цинциннати

Определились все финалисты «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

На турнире в Цинциннати (США) категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде стали известны все финалисты. В решающей встрече сыграют первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мастерс», Цинциннати, финальная пара:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

В полуфинале соревнований Синнер был сильнее несеяного француза Теренса Атмана со счётом 7:6, 6:2. Алькарас на данной стадии также в двух сетах одолел третий номер рейтинга Александра Зверева — 6:4, 6:3.

«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 9 193 540.

Сетка «Мастерса» в Цинциннати
Календарь «Мастерса» в Цинциннати
