Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 15 на 16 августа у мужчин, как сыграли Алькарас, Синнер, Зверев, кто вылетел

В ночь с 16 на 17 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Результаты матчей 1/2 финала. 16-17 августа (время московское):

Александр Зверев (Германия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 3:6.
Янник Синнер (Италия, 1) — Теренс Атман (Франция, Q) — 7:6, 6:2.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Главные победы россиян в большом теннисе:

