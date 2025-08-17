Алькарас высказался о проблемах со здоровьем у Зверева в полуфинале турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Цинциннати и проблемах со здоровьем своего соперника по ходу матча.

«Всегда непросто играть против соперника, который чувствует себя не на 100%. Тем более когда речь идёт о Саше, он замечательный человек вне корта, у нас очень хорошие отношения. Это было тяжело. Думаю, матч начался с качественного тенниса с обеих сторон, но потом он внезапно почувствовал себя плохо, и я больше думал о том, как он себя чувствует, чем о своей игре и теннисе. Для меня это была очень сложная ситуация, и я просто хочу пожелать ему всего наилучшего», — сказал Алькарас после матча на корте.

Перед началом четвёртого гейма встреча была прервана из-за проблем со здоровьем у Александра Зверева. Немецкий теннисист взял медицинский таймаут и отправился в раздевалку, где ему, по данным СМИ, могла понадобиться инъекция. Спустя несколько минут Зверев вернулся на корт и продолжил матч.