Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финала против Синнера в Цинциннати

Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финала против Синнера в Цинциннати
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о предстоящем финале против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на турнире в Цинциннати.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я действительно с нетерпением жду новой встречи с ним. Благодаря ему я показываю свой лучший теннис в матче. Для зрителей это тоже здорово — наблюдать за нашими поединками. Мы поднимаем уровень игры на максимум и дарим красивейший теннис. Я готов принять этот вызов. Готов проанализировать свои ошибки в прошлом матче и постараться сыграть лучше в понедельник. Завтра выходной день, я постараюсь немного подстроить свою игру, чтобы быть готовым на 100%. Ментально и тактически хочу быть в идеальной форме. Завтра будет отличный день, и я с волнением жду понедельника», — сказал Алькарас после матча на корте.

В полуфинале турнира Алькарас обыграл немца Александра Зверева.

