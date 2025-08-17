Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финала против Синнера в Цинциннати

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о предстоящем финале против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на турнире в Цинциннати.
«Я действительно с нетерпением жду новой встречи с ним. Благодаря ему я показываю свой лучший теннис в матче. Для зрителей это тоже здорово — наблюдать за нашими поединками. Мы поднимаем уровень игры на максимум и дарим красивейший теннис. Я готов принять этот вызов. Готов проанализировать свои ошибки в прошлом матче и постараться сыграть лучше в понедельник. Завтра выходной день, я постараюсь немного подстроить свою игру, чтобы быть готовым на 100%. Ментально и тактически хочу быть в идеальной форме. Завтра будет отличный день, и я с волнением жду понедельника», — сказал Алькарас после матча на корте.
В полуфинале турнира Алькарас обыграл немца Александра Зверева.
