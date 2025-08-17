Панова в паре с Го пробилась в финал «тысячника» в Цинциннати
Россиянка Александра Панова и китайская теннисистка Ханьюй Го одержали победу в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Со счётом 6:3, 6:2 они обыграли тандем Сара Эррани и Жасмин Паолини из Италии.
Цинциннати — парный разряд (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 03:45 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Панова и Го выполнили две подачи навыле, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из десяти. Сара Эррани и Жасмин Паолини эйсов не подавали, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти.
В финале соревнований в Цинциннати Ханьюй Го и Александра Панова сыграют с Габриэлой Дабровски из Канады и австралийкой Эрин Рутлифф.
