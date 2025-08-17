Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Противостояние Синнера и Алькараса вошло в историю по количеству финалов ATP за сезон

Противостояние Синнера и Алькараса вошло в историю по количеству финалов ATP за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас вписали свои имена в историю тенниса, став лишь пятой парой в Открытой эре, которая успела провести не менее четырёх финалов турниров ATP в одном сезоне до 25 лет.

Ранее подобного результата достигали только легенды мирового тенниса: Джон Макинрой и Иван Лендл в 1983 году, Стефан Эдберг и Борис Беккер в 1990-м, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в 2006-м, а также дуэт Рафаэль НадальНовак Джокович в 2011-м. Теперь к этому списку добавились Синнер и Алькарас.

Напомним, в финале турнира «Мастерс» в Цинциннати, который проходит с 7 по 18 августа 2025 года, Синнер, являющийся первой ракеткой мира, сыграет против второго номера рейтинга Алькараса. Начало матча в 22:00 мск 18 августа.

Материалы по теме
Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финала против Синнера в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android