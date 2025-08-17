Противостояние Синнера и Алькараса вошло в историю по количеству финалов ATP за сезон

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас вписали свои имена в историю тенниса, став лишь пятой парой в Открытой эре, которая успела провести не менее четырёх финалов турниров ATP в одном сезоне до 25 лет.

Ранее подобного результата достигали только легенды мирового тенниса: Джон Макинрой и Иван Лендл в 1983 году, Стефан Эдберг и Борис Беккер в 1990-м, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в 2006-м, а также дуэт Рафаэль Надаль — Новак Джокович в 2011-м. Теперь к этому списку добавились Синнер и Алькарас.

Напомним, в финале турнира «Мастерс» в Цинциннати, который проходит с 7 по 18 августа 2025 года, Синнер, являющийся первой ракеткой мира, сыграет против второго номера рейтинга Алькараса. Начало матча в 22:00 мск 18 августа.