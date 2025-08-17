Скидки
Теннис Новости

Синнер — о матче с Атманом: в первом сете он подавал просто невероятно

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от полуфинального матча «Мастерса» в Цинциннати (США). Синнер был сильнее француза Теренса Атмана — 7:6 (7:4), 6:2.

Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

«Ты стараешься немного изучить соперника перед матчем, но в то же время нужно прочувствовать его игру. Нужно пройти через эмоции в матче с каждым игроком, и я пытался это сделать. Я старался сосредоточиться на себе, на том, как я обычно играю, и затем немного адаптироваться к его стилю. Именно это я сегодня и сделал. Мне показалось, что в первом сете он подавал просто невероятно, у меня не было шансов сделать брейк. Но в то же время я пытался понять, где лучше стоять на возможном тай-брейке. Так что я использовал геймы, даже если проигрывал их очень быстро и легко, чтобы прочитать его подачу», – сказал Синнер на пресс-конференции после матча.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

