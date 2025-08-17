Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Его потенциал невероятно высокий». Синнер оценил уровень игры Теренса Атмана

«Его потенциал невероятно высокий». Синнер оценил уровень игры Теренса Атмана
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры француза Теренса Атмана, с которым он встречался в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) и одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

«Давление было на мне — это нормально, это связано с моей позицией. Но в то же время он был готов бороться. Любой, кто выходит в полуфинал, заслуживает этого, заслуживает показать, почему он там, и именно это он сделал сегодня. Я считаю, что его потенциал невероятно высокий и мы увидим его ещё много раз в будущем. Это моё личное мнение. Но это также и то, что нужно теннису — новые игроки, игроки, которые появляются как будто ниоткуда, и теперь они здесь. Это хорошо для тенниса», – сказал Синнер на пресс-конференции после матча.

После турнира в Цинциннати в обновлённом рейтинге АТР 23-летний французский теннисист Теренс Атман займёт 69-е место.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android