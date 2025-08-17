«Его потенциал невероятно высокий». Синнер оценил уровень игры Теренса Атмана

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры француза Теренса Атмана, с которым он встречался в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) и одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
«Давление было на мне — это нормально, это связано с моей позицией. Но в то же время он был готов бороться. Любой, кто выходит в полуфинал, заслуживает этого, заслуживает показать, почему он там, и именно это он сделал сегодня. Я считаю, что его потенциал невероятно высокий и мы увидим его ещё много раз в будущем. Это моё личное мнение. Но это также и то, что нужно теннису — новые игроки, игроки, которые появляются как будто ниоткуда, и теперь они здесь. Это хорошо для тенниса», – сказал Синнер на пресс-конференции после матча.
После турнира в Цинциннати в обновлённом рейтинге АТР 23-летний французский теннисист Теренс Атман займёт 69-е место.
