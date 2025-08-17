Рыбакина — Швёнтек: где смотреть, во сколько начнётся матч 1/2 финала турнира в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Официальный показ матчей WTA-тура в России не предусмотрен. Чемпионат проведёт текстовую трансляцию игры Елена Рыбакина — Ига Швёнтек.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (6:1, 6:4).