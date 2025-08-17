Рыбакина — Швёнтек: где смотреть, во сколько начнётся матч 1/2 финала турнира в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Официальный показ матчей WTA-тура в России не предусмотрен. Чемпионат проведёт текстовую трансляцию игры Елена Рыбакина — Ига Швёнтек.
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (6:1, 6:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
07:03
-
05:29
-
03:59
-
03:48
-
03:46
-
03:41
-
03:32
-
03:21
-
03:01
-
02:30
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:06
- 16 августа 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
22:52
-
22:40
-
21:53
-
21:32
-
21:00
-
20:51
-
20:45
-
19:59