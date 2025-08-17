Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 17 августа

Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1/2 финала. Расписание на 17 августа:

20:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 3);

22:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия, 7).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В нынешнем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии четвертьфинала (1:6, 4:6).