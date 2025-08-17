«С чемпионом». Хачанов встретился с Чимаевым после победы над дю Плесси на UFC 319

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретился с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым после титульного боя с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319, который прошёл в Чикаго (США).

В мейн-ивенте турнира UFC 319, который прошёл в ночь на 17 августа, Чимаев бился с носившим до боя титул южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. После пяти раундов Хамзат единогласным решением судей стал новым чемпионом промоушена и вторым россиянином, одолевшим владельца пояса.

Фото: Социальные сети Карена Хачанова

«С чемпионом», — подписал Хачанов совместное фото с Чимаевым, на котором боец чеченского происхождения изображён с чемпионским поясом и флагом ОАЭ, которые он представляет на турнирах.