Синнер: когда начинал карьеру, никогда не думал, что стану первой ракеткой мира

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мыслями о том, что значит долгие годы оставаться на топ-уровне, признавшись, что до сих пор сам себя иногда удивляет.

– Ты уже долгое время показываешь стабильно высокий уровень. Уверен, когда ты был моложе, вы наблюдали, как это делало старшее поколение. Интересно, удивило ли тебя что-то в том, что значит быть топ-игроком, постоянно играть на высоком уровне?

– Я действительно сам себя иногда удивляю. Ничего нельзя считать нормальным, потому что, когда добиваешься хорошего результата, ты никогда не знаешь, когда снова окажешься в этой точке — будь то финал «Мастерса», финал «Большого шлема» или даже финал ATP-500. Каждый раз, оказавшись в такой ситуации, стараешься получить удовольствие, но при этом продолжаешь бороться. Это такая… правильная смесь из всего. И, как я всегда говорил, когда начинал карьеру, я никогда не думал, что стану первой ракеткой мира. Это просто не моё мышление, и, с моей точки зрения, это хорошо.

Я всегда стараюсь отдавать 100% и надеюсь продолжать показывать свой уровень. Но в то же время, если хочешь улучшаться как игрок, иногда нужно немного просесть, потому что пробуешь новые вещи — например, чаще выходить к сетке и играть на волле. Если хочешь стать лучше, тебе приходится это делать, и именно к этому я буду стремиться дальше, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Цинциннати.