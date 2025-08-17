Кудерметова — Паолини: где смотреть, во сколько начнётся матч 1/2 финала в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с итальянкой Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга).
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Официальный показ матчей WTA-тура в России не предусмотрен.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:44
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
07:03
-
05:29
-
03:59
-
03:48
-
03:46
-
03:41
-
03:32
-
03:21
-
03:01
-
02:30
-
00:45
-
00:34