Кудерметова — Паолини: где смотреть, во сколько начнётся матч 1/2 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с итальянкой Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга).

Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Официальный показ матчей WTA-тура в России не предусмотрен.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).