Кудерметова — Паолини: история личных встреч перед матчем 1/2 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с итальянкой Жасмин Паолини (девятый номер рейтинга).

В рамках WTA-тура теннисистки провели друг с другом четыре встречи, в трёх из которых победила Кудерметова. Последний раз теннисистки встречались в первом круге «тысячника» в Цинциннати в 2021 году. Кудерметова выиграла матч со счётом 6:3, 6:2. Единственная победа Паолини состоялась в квалификации к турниру в Праге в 2017 году, когда итальянка обыграла российскую теннисистку со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5. В текущем розыгрыше Соболенко проиграла Рыбакиной на стадии 1/4 финала (1:6, 4:6).