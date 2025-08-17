Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер высказался об изменении формата проведения «Мастерсов» в Северной Америке

Синнер высказался об изменении формата проведения «Мастерсов» в Северной Америке
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об изменении формата проведения североамериканских «Мастерсов» этого сезона.

– В этом году из-за изменения формата турнира у игроков ATP есть выходной день между полуфиналом и финалом. Тебе нравится иметь этот день отдыха или ты бы предпочёл сыграть финал завтра и закончить турнир?
– Это вопрос, на который сейчас немного сложно ответить, потому что мы уже в этой ситуации. Лично я люблю недельные турниры. Мне нравится, когда, например, в Монте-Карло, всё укладывается в одну неделю: уже в первом раунде идут невероятные матчи. И даже если один из топ-сеяных проиграет, следующий матч всё равно будет потрясающим. Ты точно знаешь, что четвертьфиналы — это пятница, полуфиналы — суббота, а финал — воскресенье.

Сейчас я немного потерялся в ощущениях, когда именно играется финал. Раньше всегда было в воскресенье, теперь здесь — в понедельник, в Торонто — в среду или четверг. Даже нам, игрокам, становится немного сложно, мы путаемся в днях недели. Это, пожалуй, единственный момент, – сказал Синнер во время пресс-конференции турнира в Цинциннати.

На проходившем ранее «Мастерсе» в Торонто (Канада) теннисисты играли финал в четверг по местному времени, хотя обычно финалы теннисных турниров проходят в воскресенье.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android