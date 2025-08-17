Синнер высказался об изменении формата проведения «Мастерсов» в Северной Америке

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об изменении формата проведения североамериканских «Мастерсов» этого сезона.

– В этом году из-за изменения формата турнира у игроков ATP есть выходной день между полуфиналом и финалом. Тебе нравится иметь этот день отдыха или ты бы предпочёл сыграть финал завтра и закончить турнир?

– Это вопрос, на который сейчас немного сложно ответить, потому что мы уже в этой ситуации. Лично я люблю недельные турниры. Мне нравится, когда, например, в Монте-Карло, всё укладывается в одну неделю: уже в первом раунде идут невероятные матчи. И даже если один из топ-сеяных проиграет, следующий матч всё равно будет потрясающим. Ты точно знаешь, что четвертьфиналы — это пятница, полуфиналы — суббота, а финал — воскресенье.

Сейчас я немного потерялся в ощущениях, когда именно играется финал. Раньше всегда было в воскресенье, теперь здесь — в понедельник, в Торонто — в среду или четверг. Даже нам, игрокам, становится немного сложно, мы путаемся в днях недели. Это, пожалуй, единственный момент, – сказал Синнер во время пресс-конференции турнира в Цинциннати.

На проходившем ранее «Мастерсе» в Торонто (Канада) теннисисты играли финал в четверг по местному времени, хотя обычно финалы теннисных турниров проходят в воскресенье.