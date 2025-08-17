Скидки
Атман — о поражении от Синнера: отдал всё, но этого недостаточно против инопланетянина

Атман — о поражении от Синнера: отдал всё, но этого недостаточно против инопланетянина
Комментарии

Французский теннисист Теренс Атман высказался о поражении от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

В полуфинале 136-я ракетка мира Атман уступил со счётом 6:7 (4:7), 2:6. В матче за титул Синнер сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я отдал всего себя, но этого не было достаточно против настоящего инопланетянина», — написал Атман в социальной сети.

Синнеру 24 года, он победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

