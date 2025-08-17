Атман — о поражении от Синнера: отдал всё, но этого недостаточно против инопланетянина
Поделиться
Французский теннисист Теренс Атман высказался о поражении от первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).
Цинциннати (м). 1/2 финала
16 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Теренс Атман
Т. Атман
В полуфинале 136-я ракетка мира Атман уступил со счётом 6:7 (4:7), 2:6. В матче за титул Синнер сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
«Я отдал всего себя, но этого не было достаточно против настоящего инопланетянина», — написал Атман в социальной сети.
Синнеру 24 года, он победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 20 турниров ATP (из них 19 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.
Комментарии
- 17 августа 2025
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
07:03
-
05:29
-
03:59
-
03:48
-
03:46
-
03:41
-
03:32
-
03:21
-
03:01
-
02:30
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:06
- 16 августа 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:38
-
23:34
-
23:29
-
22:52
-
22:40
-
21:53
-
21:32