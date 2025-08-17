Синнер — о своей подаче в матче с Атманом: в матчах против левши она всегда отличается

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об игре на своей подаче в полуфинальном матче «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он обыграл француза Теренса Атмана (7:6 (7:4), 6:2).
– Сегодня ты великолепно подавал — отдал всего три очка на первой подаче и ни разу не столкнулся с брейк-пойнтом. Что особенно понравилось тебе в своей подаче сегодня?
– Сегодня я подавал немного по-другому, чем обычно. В матчах против левши подача всегда отличается, поэтому я постарался хорошо разнообразить направления. Он отличный принимающий, играет издалека за задней линией. Поэтому я иногда пробовал подачу с выходом к сетке, что обычно не является моим стилем, но, если я хочу становиться лучше, мне нужно это делать. Так что подача сегодня была действительно на уровне. Может быть, первый сет я выиграл благодаря опыту — сыграл чуть надёжнее на тай-брейке, а во втором сете мне повезло сделать брейк. В целом я очень доволен, – сказал Синнер в студии Tennis Channel.
В финале «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
