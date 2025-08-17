Скидки
Теннис Новости

Синнер и Алькарас — пятая пара игроков с очными финалами на всех покрытиях за один сезон

Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас пополнили список игроков, сыгравших в финалах турниров ATP на трёх покрытиях за сезон, начиная с 1990 года, сообщает статистический портал Opta.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Синнер одолел француза Теренса Атмана со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева — 6:4, 6:3.

Синнер и Алькарас проведут очередной финал друг с другом в 2025 году, но впервые в сезоне на харде. Ранее игроки встречались в финалах грунтового «Ролан Гаррос» — 2025 и травяного Уимблдона-2025 и обменялись победами.

Помимо Синнера и Алькараса, в финалах на всех покрытиях за один сезон встречались Стефан Эдберг и Борис Беккер (1990), Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (2006), Рафаэль Надаль и Новак Джокович (2011), а также Федерер и Джокович (2015).

