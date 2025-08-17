Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Монтеррее с участием пяти российских теннисисток

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Монтеррее с участием пяти российских теннисисток
Аудио-версия:
Комментарии

Прошла жеребьёвка женского хардового турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В основной сетке соревнований выступят пять российских теннисисток: Екатерина Александрова (16-я ракетка мира), Диана Шнайдер (20), Анастасия Павлюченкова (33), Камилла Рахимова (67) и Анна Блинкова (77).

Павлюченкова, Рахимова и Блинкова начнут турнир в Монтеррее с первого круга, Александрова и Шнайдер получили второй и третий номера посева соответственно и стартуют со второго раунда.

Матчи первого круга в Монтеррее с участием россиянок:

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Камилла Рахимова (Россия);

Анна Блинкова (Россия, LD) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5).

Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — победитель квалификации.

Матчи второго круга в Монтеррее с участием россиянок:

Рената Сарасуа (Мексика)/Айла Томлянович (Австралия, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 2);

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Бузас Манейро/Рахимова;

Турнир в Монтеррее с призовым фондом $ 1 064 510 пройдёт с 18 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Линда Носкова.

Полностью с турнирной сеткой Кливленда можно ознакомиться на «Чемпионате».

Сетка турнира WTA-500 в Монтеррее
Календарь турнира WTA-500 в Монтеррее
Материалы по теме
«С плеч свалился груз». Новая Кудерметова готова к битве с Паолини за финал Цинциннати
«С плеч свалился груз». Новая Кудерметова готова к битве с Паолини за финал Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android