Стала известна сетка турнира WTA-500 в Монтеррее с участием пяти российских теннисисток

Прошла жеребьёвка женского хардового турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В основной сетке соревнований выступят пять российских теннисисток: Екатерина Александрова (16-я ракетка мира), Диана Шнайдер (20), Анастасия Павлюченкова (33), Камилла Рахимова (67) и Анна Блинкова (77).

Павлюченкова, Рахимова и Блинкова начнут турнир в Монтеррее с первого круга, Александрова и Шнайдер получили второй и третий номера посева соответственно и стартуют со второго раунда.

Матчи первого круга в Монтеррее с участием россиянок:

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Камилла Рахимова (Россия);

Анна Блинкова (Россия, LD) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5).

Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — победитель квалификации.

Матчи второго круга в Монтеррее с участием россиянок:

Рената Сарасуа (Мексика)/Айла Томлянович (Австралия, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 2);

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Бузас Манейро/Рахимова;

Турнир в Монтеррее с призовым фондом $ 1 064 510 пройдёт с 18 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Линда Носкова.

