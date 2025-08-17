Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда очень трудные матчи». Синнер — о предстоящей встрече с Алькарасом

«Всегда очень трудные матчи». Синнер — о предстоящей встрече с Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финального матча «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он поборется за чемпионский титул с испанцем Карлосом Алькарасом.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мы играли довольно много, и это всегда очень-очень трудные матчи. Но, надеюсь, в любом случае получится хороший поединок. Надеюсь, он будет очень высокого уровня. Для нас, игроков, это важно, но также важно и для зрителей. Так что будем надеяться на отличный матч, а там посмотрим, каким получится финал в понедельник», – сказал Синнер во время пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Синнер и Алькарас встречались в сезоне-2025 трижды. В двух из них победа осталась за Алькарасом, однако в последней очной встрече в финале Уимблдона-2025 сильнее был итальянский теннисист (6:4, 4:6, 4:6, 4:6).

Материалы по теме
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android