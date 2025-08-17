«Всегда очень трудные матчи». Синнер — о предстоящей встрече с Алькарасом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финального матча «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он поборется за чемпионский титул с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мы играли довольно много, и это всегда очень-очень трудные матчи. Но, надеюсь, в любом случае получится хороший поединок. Надеюсь, он будет очень высокого уровня. Для нас, игроков, это важно, но также важно и для зрителей. Так что будем надеяться на отличный матч, а там посмотрим, каким получится финал в понедельник», – сказал Синнер во время пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Синнер и Алькарас встречались в сезоне-2025 трижды. В двух из них победа осталась за Алькарасом, однако в последней очной встрече в финале Уимблдона-2025 сильнее был итальянский теннисист (6:4, 4:6, 4:6, 4:6).