Только один теннисист одержал 25 побед над игроками из топ-5 быстрее Карлоса Алькараса
Поделиться
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал 25-ю победу в карьере над игроками из топ-5 рейтинга ATP, победив представителя Германии Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.
Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча завершилась победой испанца над третьей ракеткой мира со счётом 6:4, 6:3. С момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году только Роджер Федерер одержал 25 побед за меньшее количество матчей, чем Алькарас. Для этого швейцарцу потребовалось 36 игр, испанцу — 37.
В финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра пройдёт в понедельник, 18 августа, начало запланировано на 22:00 мск.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
- 17 августа 2025
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:22
-
11:08
-
11:03
-
10:57
-
10:49
-
10:15
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
07:03
-
05:29
-
03:59
-
03:48
-
03:46
-
03:41
-
03:32
-
03:21
-
03:01
-
02:30
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:06
- 16 августа 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:49
-
23:38
-
23:34