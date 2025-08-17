Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Только один теннисист одержал 25 побед над игроками из топ-5 быстрее Карлоса Алькараса

Только один теннисист одержал 25 побед над игроками из топ-5 быстрее Карлоса Алькараса
Комментарии

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал 25-ю победу в карьере над игроками из топ-5 рейтинга ATP, победив представителя Германии Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

Цинциннати (м). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча завершилась победой испанца над третьей ракеткой мира со счётом 6:4, 6:3. С момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году только Роджер Федерер одержал 25 побед за меньшее количество матчей, чем Алькарас. Для этого швейцарцу потребовалось 36 игр, испанцу — 37.

В финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра пройдёт в понедельник, 18 августа, начало запланировано на 22:00 мск.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android