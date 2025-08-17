Только один теннисист одержал 25 побед над игроками из топ-5 быстрее Карлоса Алькараса

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал 25-ю победу в карьере над игроками из топ-5 рейтинга ATP, победив представителя Германии Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

Встреча завершилась победой испанца над третьей ракеткой мира со счётом 6:4, 6:3. С момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году только Роджер Федерер одержал 25 побед за меньшее количество матчей, чем Алькарас. Для этого швейцарцу потребовалось 36 игр, испанцу — 37.

В финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра пройдёт в понедельник, 18 августа, начало запланировано на 22:00 мск.