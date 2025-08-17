Скидки
Теннис

Алькарас — самый молодой игрок с тремя финалами «Мастерсов» подряд за 16 лет

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал самым молодым игроком с тремя подряд финалами турниров серии «Мастерс» со времён Новака Джоковича в 2009 году.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:4, 6:3. Матч за титул станет для Алькараса третьим подряд на «Мастерсах». Ранее он выходил в финал апрельского грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (победа в финале над Лоренцо Музетти — 3:6, 6:1, 6:0), а также обыгрывал Янника Синнера в мае в финале «Мастерса» в Риме (7:6 (7:5), 6:1).

На момент этого достижения Алькарасу исполнилось 22 года и 94 дня. В 2009 году в возрасте 21 года и 341 дня в три финала «Мастерса» подряд выходил Джокович (Майами — Монте-Карло — Рим).

В финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Алькарас сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра пройдёт в понедельник, 18 августа, начало запланировано на 22:00 мск.

