Только Рублёв и Джокович обыгрывали Алькараса на «Мастерсах», уступая после первого сета

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас потерпел поражения только в двух из 16 матчей на турнирах серии «Мастерс» с игроками из топ-10, ведя в счёте после первого сета.
Ранее Алькарас обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати со счётом 6:4, 6:3. В финале испанец встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
На турнирах серии «Мастерс» Карлос Алькарас имеет статистику побед и поражений 14-2 после победы в первом сете над игроками из топ-10 рейтинга. Два поражения ему нанесли будущие победители турнира: в Цинциннати-2023 это был Новак Джокович, который отыгрался с 0:1 по сетам (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)). В Мадриде-2024 Алькараса побеждал Андрей Рублёв (4:6, 6:3, 6:2).
Финальная игра «Мастерса» в Цинциннати между Алькарасом и Синнером пройдёт в понедельник, 18 августа, начало запланировано на 22:00 мск.
